В США вспомнили способное покорить мир оружие СССР

Советский комплекс ВА-111 «Шквал» со скоростной подводной ракетой (ракета-торпеда) М-5 «может вот-вот покорить мир», напоминает The National Interest.
«Вообразите внезапно изобретенное оружие, способное перемещаться в шесть раз быстрее своих предшественников. Шок от такой прорывной системы перевернул бы с ног на голову всю область военных действий, поскольку потенциальные противники изо всех сил пытались бы найти противодействие новому оружию, против которого они беззащитны», — пишет американский журнал.
Издание напоминает, что о ВА-111 «Шквал», разработка которого началась в 1960-х годах, стало известно в середине 1990-х годов, а главной особенностью М-5 является развиваемая под водой скорость в 300 километров в час, что обеспечивается использованием твердотопливного реактивного двигателя и созданием вокруг перемещающейся под водой ракеты кавитационной полости (парового пузыря).
Недостатком М-5 издание назвало высокую шумность, которая позволяет потенциальному противнику практически мгновенно обнаружить торпеду, низкую маневренность и невозможность использования традиционных систем наведения. The National Interest напоминает, что аналогичное оружие имеется у Ирана и Германии.
В феврале источник ТАСС сообщил, что глубина хода ядерного подводного беспилотника «Посейдона» будет превышать один километр, а новые технические решения обеспечат ему максимальную скорость до 200 километров в час.
В ноябре 2017 года академик Шамиль Алиев заявил, что после модернизации самая быстрая в мире торпеда комплекса ВА-111 «Шквал» останется неуправляемой, однако ее максимальная скорость вырастет.