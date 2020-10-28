Цукерберг признал бессилие перед попытками «вмешательства» России в выборы

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг признал бессилие социальной сети перед попытками «вмешательства» России в выборы. Об этом он заявил во время слушаний в сенате США, передает «Интерфакс».

«Мы не можем остановить такие страны, как Россия, от попыток вмешаться в выборы», — сказал Цукерберг. Однако созданы системы, которые помогают гораздо быстрее выявить случаи таких попыток, добавил он. По мнению основателя соцсети, эти меры должны вселить в американцев высокую степень доверия, но дать отпор российскому вмешательству с помощью соответствующих рычагов может только правительство США.

В 2018 году Цукерберг делал похожее заявление. Тогда он признал, что Facebook оказалась слишком медлительной, чтобы заметить вмешательство из России и вовремя дать ему отпор, а также принес извинения за допущенные ошибки.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.