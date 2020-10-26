Лавров объяснил обвинения в адрес России во вмешательстве в дела других стран

Западные страны выдвигают против России безосновательные обвинения во вмешательстве в иностранные дела, чтобы сдержать ее в отстаивании своих интересов. Так санкции и публичные заявления объяснил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».

По словам министра, Вашингтон и ряд европейских государств пытаются наказать Москву «за независимую политику». Чтобы оправдать действия в этом направлении, вбрасываются различные инсинуации — а фактов, которые подтверждали бы причастность России к тому, в чем ее обвиняют, никто не предоставляет, считает Лавров.

«Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем», — заявил Лавров, комментируя отказ западных стран выстраивать по всем вопросам полноценный диалог.

Он указал на дело Алексея Навального, в рамках работы над которым Германия пренебрегла Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и не стала отвечать на вопросы российской Генпрокуратуры. Министр также отметил, что российская сторона не оставит без ответа «выпады западных коллег основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства». В заключение он подчеркнул, что Москва наращивает взаимодействие с международными партнерами, готовыми работать на более равноправных и уважительных условиях, в том числе с союзниками по ЕАЭС и СНГ.