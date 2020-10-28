Клиентка попросила модный бренд о возврате средств и в ответ была названа «сукой»

Покупательница пожаловалась на сотрудников популярного бренда, от которых она получала оскорбительные сообщения. Об этом пишет Daily Mail.

Британка Ивонна Редмонд (Yvonne Redmond) рассказала, что отправила запрос в службу поддержки марки New Look с просьбой ускорить оформление возврата денежных средств за джинсы, которые она вернула ранее. По словам женщины, в ответном письме ее назвали словом cunt («сука»).

Клиентка понадеялась, что сотрудники компании ошиблись при составлении сообщения, и отправила повторный запрос, в котором поинтересовалась, почему ее оскорбили. Однако в последовавших ответах в ее адрес применили то же самое слово.

Материалы по теме Своих не сдаем Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

После случившегося Редмонд удалось связаться с руководством New Look. Ей объяснили, что в службе поддержки используются автоматические ответы. «Система генерирует обращение, используя имя профиля клиента в WhatsApp. Оскорбительное слово исходило не от сотрудников», — объяснили представители фирмы.

Кроме того, сотрудники New Look порекомендовали Редмонд проверить информацию в WhatsApp, поскольку посчитали, что ее профиль взломан. Однако покупательница заявила, что в ее никнейме никогда не содержалось слова «сука», а разработчики приложения не обнаружили признаков взлома.

Героиню материала возмутила реакция руководства New Look. По ее мнению, кто-то из работников бренда поменял имена клиентов в системе ради шутки. «Мало того, что они не вернули мне деньги, так еще и обвинили меня во лжи», — пожаловалась британка и добавила, что она была шокирована хамским отношением сотрудников компании.

Отмечается, что журналисты связались с представителями New Look, однако пока не получили ответа.

Ранее в июне модный бренд обвинили в оскорблении плюс-сайз-покупательниц. Шотландка Ник рассказала, что на сайте PrettyLittleThing в шутку написала в поисковом запросе Fat bastard size («размер жирного придурка»). Оказалось, что на сайте представлено 103 товара, которые подходят под ее описание.