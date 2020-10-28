Глава ВТБ не видит «пузыря» на рынке ипотеки

Обеспечение людей достойным жильем должно стать в России одной из национальных идей. Такую мысль в интервью Reuters высказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Считаю, что ипотеку надо развивать. Мы не можем сравнить себя с Америкой, когда в 2007 году уровень закредитованности был совершенно другой, ипотеку надо развивать и надо развивать жилищное строительство. Я считаю, что обеспечение людей достойным жильем должно стать одной из национальных идей в нашей стране. Над этим надо работать. Чтобы люди себя почувствовали нормально, должно быть прежде всего жилье», — заявил он.

По словам Андрея Костина, у многих сегодня есть опасения относительно того, что в результате стимулирования ипотечная сфера окажется раздутой, что будет иметь негативные последствия, когда меры поддержки будут свернуты. «Я так не думаю. Во-первых, я не вижу пузыря и считаю, что ипотека очень надежная. У нас уровень плохих долгов по ипотечному портфелю составляет 1 процент. В России доля кредитов с минимальным взносом до 10 процентов не превышает 2 процента, что мизер. Во-вторых, банки, по требованию ЦБ, следят за долговой нагрузкой заемщиков, и кредиты выдаются в основном по фиксированной ставке. Это значит, что у клиента не будет проблем с процентными рисками для заемщика — это кардинальное отличие от периода, когда выдавали в иенах или по плавающей ставке», — заявил он.

В рамках реализации программы ипотеки с господдержкой ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей. В целом, программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.

Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20 до 15 процентов, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33 процента. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 миллиона рублей, отметили в кредитной организации.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.

Самую высокую активность в решении жилищного вопроса проявляют клиенты Московского региона (62,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 миллиарда рублей), Республики Татарстан (5,6 миллиарда рублей), Краснодарского края (3,9 миллиарда рублей) и Ростовской области (3,9 миллиарда рублей).