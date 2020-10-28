Мелания Трамп пожаловалась на невозможность узнать мужа в медиа

Первая леди США Мелания Трамп пожаловалась на то, что не смогла узнать собственного мужа из-за того, как его описывали в медиа. Видео с ее выступления опубликовали BBC News.

Она подчеркнула, что после того, как Дональд Трамп стал американским президентом, о нем стали публиковать различные слухи, не соответствующие реальности. Мелания отметила, что до выборов 2016-го «медиа обожали Дональда» и видели в нем сильного и умного человека — того же, о ком знала она сама.

При этом первая леди рассказала, что сама не всегда согласна с тем, что президент публикует в своих социальных сетях. «Однако ему важно напрямую общаться с людьми, которым он служит», — подчеркнула Мелания.

Американский лидер неоднократно высказывался о лживости прессы и называл ее fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости». В августе 2020-го он обрушился с критикой на любимый телеканал Fox News.

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