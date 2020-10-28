Пакистан решил отозвать из Франции несуществующего посла

Парламент Пакистана принял решение отозвать посла из Франции в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммада. Но после того, как решение было вынесено и подтверждено премьер-министром Имраном Ханом, оказалось, что посла в Париже у страны нет. Предыдущего представителя три месяца назад перевели в Китай, а на смену ему никто не явился, сообщает Sputnik со ссылкой на пакистанские СМИ.

Отмечается, что министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши знал о том, что власти собираются отозвать несуществующего посла, но почему-то не вмешался в обсуждение этого вопроса.

Власти страны были высмеяны пользователями Twitter: портал приводит их комментарии. «Самое смешное в Пакистане — это главный по космической программе», — написал один из них. «Может, стоит тогда отправить посла и сразу отозвать?» — написал другой. Еще один пользователь предположил, что глава страны употребляет марихуану во время принятия решений.

Днем ранее стало известно, что МИД Пакистана вызвал к себе французского посла в связи с высказываниями президента Эммануэля Макрона по поводу расправы чеченца над школьным учителем Самуэлем Пати, показывавшим детям карикатуры.

Как сообщалось ранее, карикатуры на пророка спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье. Ранее в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.