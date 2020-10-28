Арабская страна объяснила принудительный гинекологический осмотр туристок

Власти Катара выразили сожаление из-за принудительного гинекологического осмотра туристок в аэропорте столицы страны Дохе. Об этом сообщается на сайте правительства монархии.

Инцидент произошел в начале октября в международной авиагавани Хамад перед вылетом по маршруту из Дохи в Сидней. 13 женщин были сняты с рейса и доставлены к бригаде медиков, так как в туалете одного из терминалов обнаружили только что родившегося ребенка. Младенца спрятали в мусорном баке, завернув в полиэтиленовый пакет и прикрыв мусором.

Катар принес извинения из-за причиненных неудобств и нарушения свобод женщин. «Целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать», — сказано в заявлении.

Власти страны призвали к проведению прозрачного и всеобъемлющего расследования произошедшего. Отмечается, что случай с обнаруженным новорожденным в аэропорту Дохи произошел впервые. Руководство воздушной гавани попросило всех, кто знает что-либо о матери найденного ребенка, поделиться информацией.

О принудительном осмотре пассажирок авиакомпании Qatar Airways, в процессе которого их заставили снять нижнее белье, стало известно 26 октября. На произошедшее отреагировали власти Австралии, так как все 13 пассажирок оказались жительницами этой страны — официальные лица выразили недовольство, а также потребовали разбирательств и установления обстоятельств случившегося.