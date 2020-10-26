Пассажирок заставили снять белье из-за найденного в туалете аэропорта младенца

Пассажирок авиакомпании Qatar Airways заставили снять нижнее белье в процессе досмотра после того, как на территории аэропорта был найден новорожденный младенец. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел в начале октября в международной авиагавани Хамад перед вылетом по маршруту из Дохи в Сидней. По информации издания, 13 женщин были сняты с рейса и доставлены к бригаде медиков, так как в туалете одного из терминалов обнаружили только что родившегося ребенка.

Согласно словам очевидцев, туристок вынудили снять нижнее белье перед посещением врачей. Одна из женщин, Ким Миллс (Kim Mills), заявила, что избежала осмотра, так как ей больше 60 лет, тем не менее ситуация, по ее словам, была «ужасающей».

«У меня дрожали колени. Я боялась, что меня куда-то заберут. Это было абсолютно ужасно. Не представляю, каково было бедным молодым девушкам», — заметила она. Еще один пассажир рейса рассказал, что многие вернувшиеся после общения с медиками женщины были расстроены, одна из них плакала.

На произошедшее отреагировали власти Австралии, так как все 13 пассажирок оказались жительницами этой страны — официальные лица выразили недовольство, а также потребовали разбирательств и установления обстоятельств случившегося.

9 октября сообщалось, что в Индии женщина родила ребенка во время авиаперелета из одного города страны в другой. Роды принимали два врача, оказавшиеся на борту, — пластический хирург и акушер-гинеколог. Вначале бортпроводник заметил, что беременная женщина в салоне чувствует себя беспокойно. Она призналась, что с утра ничего не ела.