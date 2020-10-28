Описана личность спрятавшей в морозилке своего первенца 14-летней россиянки

Школьница из Новосибирской области, спрятавшая первенца в морозилке, состоит на учете в полиции, часто пропускала уроки и гуляла по ночам. Личность 14-летней девочки описала региональный детский омбудсмен Надежда Болтенко, передает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По словам Болтенко, мать услышала, как девочка стонала ночью, решила, что у нее аппендицит и вызвала скорую помощь. Тогда россиянка созналась, что родила и спрятала ребенка.

Семья считается благополучной, но почему родители не знали о беременности и как пропустили роды — пока неизвестно. Социальные службы разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка из села под Новосибирском родила и спрятала ребенка в морозилке. Он умер от холода. Как проходили роды, неизвестно. Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.