Трампу простили долги на сотни миллионов долларов

Бывшие кредиторы в 2010-2012 годах простили президенту США Дональду Трампу долги на 280 миллионов долларов, пишет The New York Times.

Большая часть долгов была связана со строительством в Чикаго многоэтажного здания Trump International Hotel and Tower. По информации издания, компания взяла кредиты на реализацию этого проекта на сотни миллионов долларов. Однако кризис 2008 года вынудил Трампа просить отсрочку, позже кредиторы согласились списать 300 миллионов долларов. Около 100 миллионов долларов Трампу простили в 2008 оду, еще около 180 миллионов — в 2010 году.

В сентябре издание сообщило, что Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за последние десять лет. Когда в 2016 году он стал президентом, то заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году. Трамп сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает.

В октябре стало известно, что Китай оказался одной из трех стран, где у главы США имеется банковский счет. Такую информацию нашли журналисты The New York Times в полученных ими налоговых бумагах президента.