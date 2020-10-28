Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей

В Московской области перед судом предстанут шесть членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемые в похищениях людей и убийствах. Об этом в среду, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, банда действовала с января 2001-го по сентябрь 2017 года. За это время бандиты совершили девять убийств, а также разбои и грабежи. Они нападали на коммерсантов, сотрудников предприятий, атаковали из мести членов других преступных групп. На вооружении банды имелись различные виды огнестрельного и холодного оружия. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, обвиняемые входили в ОПГ Романа Усачева и братьев Шороховых, известную в криминальном мире как Усачевская.

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Преступники, подозревая одного из своих конкурентов в покушении на жизнь члена ОПГ, расстреляли его, пока тот проходил лечение в Люберецкой районной больнице. Среди жертв банды был и обычный разнорабочий, скопивший крупную сумму денег. Бандиты похитили его, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище в зимнее время, где мужчина скончался. Также они убили главного бухгалтера одного из колхозов Подмосковья.

Выйти на след членов ОПГ сотрудникам СКР удалось благодаря раскрытию убийства коммерсанта, тело которого с огнестрельными ранениями нашли в сентябре 2016 года на территории Раменского района. В 2017 году костяк банды был задержан, многие из задержанных тогда уже отошли от криминальной деятельности, став предпринимателями, но сохранили тесные связи. По итогам расследования в одно производство было объединено 15 уголовных дел. Четыре члена банды долгое время находились в розыске. Объем уголовного дела составил 39 томов, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.