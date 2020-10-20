Состоящий в банде грабителей российский судья пошел под суд

В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи, который оказался участником банды грабителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, 41-летнего мужчину обвиняют в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Экс-судье избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, 17 июля 2018 года банда из десяти человек, в которую входил и бывший мировой судья Жуковского судебного района Московской области, совершила нападение на жилой дом в деревне Постниково (Новая Москва). Грабители избили хозяина, угрожали ножом его родным, требуя отдать им ценности. В результате разбойники украли имущество и деньги на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

Как уточнили в прокуратуре, четверо участников банды уже осуждены к длительным срокам, четверо — объявлены в розыск, в отношении еще одного — уголовное преследование прекратили в связи с его смертью.

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