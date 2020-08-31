Участкового арестовали после обвинений в надругательстве над капитаном полиции

Бывший участковый из тульского отдела полиции (ОП) «Зареченский», которого дознаватель из того же ОП обвинила в надругательстве, арестован по решению суда. Об этом в понедельник, 31 августа, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает портал Myslo.

По данным СКР, суд удовлетворил ходатайство следователя в минувшее воскресенье, 30 августа.

Ранее сообщалось, что мотивом экс-участкового могла стать ревность. По данным региональных СМИ, потерпевшая — 31-летний капитан полиции — является бывшей сожительницей подозреваемого, 27-летнего старшего лейтенанта, а насилие он совершил из ревности после расставания.

В региональном управлении МВД России уже отметили, что по факту противоправного действия, совершенного полицейским, проведена служебная проверка, по итогам которой он был уволен со службы. Об инциденте стало известно после того, как дознаватель ОП «Зареченский» обратилась в СКР.

Как рассказала потерпевшая, подозреваемый совершил преступление в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый закрыл дознавателя в багажнике своей машины и вывез в лесополосу, находящуюся рядом с деревней Прудное. Там полицейский, по словам потерпевшей, надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») УК РФ.