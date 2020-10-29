Белорусская олимпийская призерка призналась в невозможности вернуться на родину

Белорусская олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя призналась в невозможности вернуться на родину. Ее слова приводит РБК.

Герасименя заявила, что уехала из страны из-за давления властей. Она рассказала, что после отъезда в Вильнюс возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, и добавила, что если вернется, то будет арестована. «К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются», — посчитала спортсменка.

Пловчиха отметила, что фонд, который она возглавила, занимается помощью только в спортивных вопросах. «Если федерация исключает спортсмена, то ему некуда идти, нечем зарабатывать себе на жизнь. Мы будем делать все, чтобы спортсмены смогли выступать на соревнованиях вне зависимости от политических взглядов», — подытожила она.

В августе Герасименя подписала письмо белорусских спортсменов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. В середине октября она переехала в Вильнюс.

Герасименя завоевала два серебра на Играх в Лондоне, а также бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2019 году она завершила спортивную карьеру.