Черный Ленин из ДНР получил политическое убежище в России

Россия удовлетворила ходатайство о предоставлении политического убежища гражданину Латвии Бенесу Айо, воевавшему в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и известному как Черный Ленин. Об этом ополченец написал на своей странице во «ВКонтакте».

Свидетельство о предоставлении временного убежища выдало управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве. Новый статус позволит Айо свободно находиться в стране, работать и получать медицинские услуги. «Хочу сказать спасибо российским властям, которые продемонстрировали определенный демократизм», — написал он, отметив, что получил документ несмотря на «весьма жесткую и справедливую критику» политической и экономической системы России после развала СССР.

По его словам, следующий шаг — получение российского гражданства. Несмотря на то что Черный Ленин имеет паспорт гражданина ДНР, получить российский документ по указу президента Владимира Путина в упрощенном порядке ему не удалось, поскольку он не имеет украинского паспорта — только ДНР и Латвии.

12 февраля Бенес Айо был задержан в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозила выдача украинским властям, однако после того, как депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил запрос прокурору и начальнику регионального главка МВД, в котором просил оказать ему содействие в легализации в России, его освободили.

Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он придерживается коммунистических взглядов, поддерживал «русскую весну» в Крыму.