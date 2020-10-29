Джигурда заявил об отсутствии отпечатков Ефремова на руле автомобиля артиста

Актер Никита Джигурда заявил об отсутствии отпечатков Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, на руле автомобиля артиста. Он рассказал об этом в шоу «Что было дальше?» на YouTube-канале LABELCOM.

Актер заявил в начале передачи, что все силы отдал Ефремову, и начал петь: «Миша наш не виноват, не сидел он за рулем».

«Его подставили. Он не сидел за рулем», — высказался Джигурда в ходе передачи. В ответ комики пошутили о том, что во время того, как машина сминалась, Ефремова «подбросили» за руль. «Сработали подушки безопасности, выкидывают человека, закидывают Ефремова», — предположил комик Алексей Щербаков.

«Его отпечатков пальцев нет на руле, раз. Сорок камер на площади перед МИДом, восемнадцать — в месте аварии. Ни одной камеры нет, которая бы показывала, что Миша выходил из-за руля», — заявил Джигурда. После чего Щербаков пошутил на этот счет: «Сорок камер, и ни в одну Ефремова не посадят».

В сентябре Джигурду выгнали из студии программы «Пусть говорят». Актер утверждал, что артиста Михаила Ефремова не было за рулем во время смертельного ДТП в центре Москвы.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.