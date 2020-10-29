Подросток угнал машину у родителей ради поездки в «Макдоналдс» и попался

Полицейские в английском городе Олдбери, графство Уэст-Мидлендс, задержали 15-летнего водителя, который угнал у родителей автомобиль и превысил скорость по дороге к «Макдоналдс». Об этом сообщает издание Metro.

Вечером во вторник, 27 октября, полицейские заметили автомобиль Renault Clio, водитель которого превысил скорость. Сотрудники правоохранительных органов дождались, когда машина повернула к «Макдоналдс», и задержали водителя, когда он подъехал к окну заказа.

Они были поражены, когда обнаружили за рулем 15-летнего школьника, который, как оказалось, спешил за фастфудом.

Полицейские изъяли автомобиль и отвезли юношу домой, к родителям.

Сотрудники полиции поделились подробностями происшествия в Twitter. Один из пользователей написал в комментариях: «Какого черта! Я уверен, что родители очень гордятся им». «Наверное, он отчаянно хотел поесть в "Макдоналдс". Какой идиот», — подчеркнул второй.

Ранее сообщалось, что полицейские в американском штате Алабама устроили погоню за двумя девочками, которые угнали пикап у бабушки одной из них. Погоня прекратилась в 50 километрах от точки старта, в кювете в городе Арго.