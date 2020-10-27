Одиннадцатилетняя девочка угнала бабушкин пикап и пыталась скрыться от полиции

Полицейские в американском штате Алабама устроили погоню за двумя девочками, которые угнали пикап у бабушки одной из них. Об этом сообщает издание AL.

Днем в воскресенье, 25 октября, к полицейским в городе Бессемер обратилась женщина и сообщила, что в субботу, 24 октября, ее 11-летняя внучка взяла у нее автомобиль Ford Ranger. Она уже подала заявление о произошедшем в офис шерифа округа Джефферсон и только видела автомобиль рядом с кафе в городе.

Когда полицейские подошли к автомобилю, сидевшие в нем внучка его владелицы и ее подруга тронулись с места и попытались скрыться. Сотрудники правоохранительных органов отправились в погоню. По словам начальника полиции Бессемера Майка Роупера (Mike Roper), в какой-то момент девочки ехали со скоростью более 130 километров в час.

Из-за того что преследование представляло потенциальную общественную опасность, полицейским пришлось отозвать свои силы. Однако за угонщицами последовала патрульная служба. Погоня прекратилась в 50 километрах от точки старта, в кювете в городе Арго.

Патрульный штата Алабама Джастин О’Нил (Justin O’Neal) заверил, что в ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции. Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья.