Представители Асмус высказались о разделе имущества с Харламовым

Представители актрисы Кристины Асмус высказались о разделе имущества после ее развода с комиком Гариком Харламовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители артистки впервые прокомментировали разрыв звезд и выразили надежду, что вопрос удастся решить мирно в ближайшие несколько месяцев. По словам адвоката Асмус, именно она стала инициатором расставания, в то время как ее муж выступал за то, чтобы наладить отношения в семье.

В прошлом году издание Forbes оценило доход Гарика Харламова в 2,1 миллиона долларов. Его обогнали такие комики, как Павел Воля и Михаил Галустян.

Асмус написала о разводе с Харламовым 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. Ранее в 29 октября стало известно, что знаменитости официально развелись. Брак расторг мировой суд. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал супругам время на примирение.