Россия показала испытания новой ракеты

Минобороны России показало испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Соответствующий ролик доступен на YouTube.

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Пуск ракеты Воздушно-космическими силами (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялся в октябре. По словам командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, «боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В апреле 2018 года Россия успешно испытала модернизированную ракету противоракетной системы ПРС-1М «Амур» (ABM-3 Gorgon по классификации НАТО) на полигоне Сары-Шаган в восточной части Казахстана, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.