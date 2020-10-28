Уничтожение российского «Адъютанта» показали на видео

В ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО), прошедших на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), российские системы войсковой ПВО отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет. Соответствующий ролик на YouTube показало Минобороны.

В комментарии под видео сообщается, что эшелонированная ПВО была сформирована зенитными ракетными системами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», боевыми машинами «Тайфун-ПВО» с переносным зенитным ракетным комплексом «Верба». В качестве мишеней использовался универсальный комплекс «Адъютант».

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«В ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных одиночных и групповых целей на высоте от 8 метров и дальности от 3 до 50 километров», — отмечает Минобороны.

В мае 2019 года директор по военно-техническому сотрудничеству ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Игорь Иванов сообщил, что серийные поставки российским военным учебно-тренировочного комплекса «Адъютант», создающего сложную мишенную обстановку для систем ПВО, начнутся с 2020 года. По его словам, комплекс поддерживает четыре цели: беспилотный самолет с двигателем внутреннего сгорания, с турбореактивным двигателем, имитатор крылатой ракеты и вертолет.