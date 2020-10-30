Стало известно об увеличении числа жертв землетрясения в Турции

По меньшей мере 17 человек погибли и более 700 пострадали при землетрясении в турецкой провинции Измир. Об этом стало известно из заявления управления по чрезвычайным ситуациям страны, передает ТАСС.

«Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 17, а пострадавших — до 709», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 12 жертвах и 522 раненых.

По данным российского посольства, которые приводит РИА Новости, информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Днем 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за этого по меньшей мере десять домов в Измире оказались разрушены: пострадали здания в районе Байраклы в городе Измир. Повреждения получили несколько домов, одно здание полностью разрушено. Землетрясение затронуло и ближайшие острова Греции. Там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9.