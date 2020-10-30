Ким Кардашьян получила в подарок от мужа на 40-летие голограмму умершего отца

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст получила в подарок на свое 40-летие от мужа Канье Уэста голограмму ее умершего отца Роберта Кардашьяна. Она опубликовала видеозапись в своем Instagram-аккаунте.

На видео изображена трехмерная фигура отца, одетого в белую рубашку и пиджак бежевого цвета. Отец разговаривает с дочерью, желает ей счастливого дня рождения и говорит о том, как он ею гордится.

«Голограмма с небес. На мой день рождения Канье сделал мне самый продуманный подарок в жизни. Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Она такая реалистичная, мы смотрели ее снова и снова, наполняясь слезами и эмоциями. Я даже не могу описать, что этот опыт значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей. Большое спасибо Канье за ​​это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — подписала видео телезвезда.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян-Уэст отпраздновала 40-летие во время пандемии коронавируса и стала объектом насмешек. Знаменитость арендовала остров, куда отправилась вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить день рождения. Поклонники раскритиковали ее за то, что она демонстрирует роскошный образ жизни во время кризиса.