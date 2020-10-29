Ким Кардашьян стала героиней мемов после дня рождения на арендованном острове

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст отпраздновала 40-летие во время пандемии коронавируса и стала объектом насмешек. На размещенные в соцсетях мемы обратили внимание журналисты Daily Mail.

Знаменитость арендовала остров, куда отправилась вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить день рождения. «После двух недель постоянных проверок состояния здоровья и просьб находиться в изоляции, я удивила свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы на короткое время сделали вид, что вокруг все в порядке», — пояснила Кардашьян в Twitter.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/3yS83fFsaS — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 27, 2020

Поклонники не оценили поведение телезвезды и раскритиковали ее за то, что она демонстрирует роскошный образ жизни во время кризиса. Пользователи начали массово публиковать шуточные изображения, добавляя в описания своих постов высказывание героини.

Так, например, телепродюсер Майкл Шур (Michael Schur) поделился кадром из популярного сериала «Остаться в живых», а юзер Яшар Али (Yashar Ali) показал кадр из фильма «Изгой», на котором запечатлен покрытый грязью актер Том Хэнкс. На скриншоте мужчина сидит у костра.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/lN6ySfXnxh — 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎⚜ (@Camilaaacevedo1) October 28, 2020

Пользовательница с никнеймом @camilaaacevedo1, в свою очередь, опубликовала снимок с изображением персонажей мультфильма «Мадагаскар». Блогер Марк Ленев (Mark Leneve) сравнил Кардашьян с главным героем фильма «Пираты Карибского моря» Джеком Воробьем, которого сыграл актер Джонни Депп.

В то же время на странице Нью-Йоркского музея современного искусства появилась картина «Танец» французского художника Анри Матисса, сопровождаемая подписью с высказыванием телезвезды. На ней изображены танцующие в хороводе обнаженные женщины.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/FRLaCSe11J — MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) October 27, 2020

Ранее в октябре Ким Кардашьян обругали за аренду острова во время пандемии в честь 40-летия. Предпринимательница отправилась туда на отдых вместе с семьей и друзьями, чтобы отпраздновать день рождения. Фанаты подвергли Кардашьян критике за несоблюдение правил безопасности.