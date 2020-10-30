Акции Apple рухнули

Котировки акций Apple рухнули на фоне новостей о падении продаж смартфонов iPhone в Китае, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

После окончания основной торговой сессии бумаги компании подешевели на 4,2 процента, что привело к снижению рыночной капитализации (совокупной стоимости всех акций) на 83 миллиарда долларов.

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При этом в ходе основной торговой сессии акции выросли на 3,7 процента — до 115,3 доллара за штуку.

По мнению аналитиков, поводом для распродажи акций Apple послужила опубликованная компанией отчетность. В ней, в частности, говорится о снижении продаж в одном из ключевых регионов — Китае. В третьем квартале выручка от продажи iPhone в стране упала на 29 процентов — до 7,9 миллиарда долларов.

Совокупные продажи Apple по итогам третьего квартала выросли на один процент — до 64,7 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий аналитиков.