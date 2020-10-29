Apple создаст «убийцу» Google

Apple планирует представить собственную поисковую систему. Об этом в разговоре с деловым изданием Financial Times рассказали несколько отраслевых экспертов.

По мнению аналитиков, Apple активизировала свои усилия по созданию собственной поисковой машины. Это вызвано тем, что антимонопольные органы США заинтересовались многолетним сотрудничеством Apple и Google. Первая длительное время получает денежные средства от Google, в ответ устанавливая поисковую систему компании в качестве основной на iPhone. Эксперты полагают, что интерес регулятора может оставить смартфоны и другую технику Apple без поисковика.

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Специалисты считают, что одним из показателей интереса компании Тима Кука к новой отрасли является появление в iOS 14 встроенного поисковика, который обрабатывает и отвечает на запросы пользователей без участия Google и других систем. В теории, создание «убийцы» Google позволит Apple нанести удар по главному игроку рынка. Журналисты напомнили, что в 2018 году IT-корпорация наняла на работу Джона Джаннандреа (John Giannandrea), который ранее возглавлял разработку искусственного интеллекта для поисковой системы Google.

«У Apple есть заслуживающая доверия команда, у которой, как мне кажется, есть опыт и возможности для запуска поисковой системы», — заявил бывший технический директор Google Билл Кафран (Bill Coughran). «Позиции Apple уникальны, потому что у нее есть iPhone и iOS. Они могут настроить браузер по умолчанию», — отметил бывший глава рекламного отдела Google Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy). Некоторые эксперты отметили, что у компании есть и кадры, и ресурсы для запуска поисковой системы.

При этом Рамасвами подчеркнул, что создание поисковика является технически сложной задачей, но не такой трудной, как раньше. «Любая разумная поисковая система должна иметь в активном индексе 20-50 миллиардов страниц», — уточнил специалист. Доцент кафедры бизнеса Бизнес-школы Колумбийского университета (США) Дэн Ван (Dan Wang) заявил, что преимущество Google заключается в масштабе и Apple будет крайне сложно создать что-то похожее.