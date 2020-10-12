ЕС решил ударить по американским технологическим гигантам

Европейский союз решил ударить по крупнейшим технологическим компаниям мира и ужесточить требования в отношении них, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В список могут войти до 20 крупных компаний, включая американские технологические гиганты Facebook и Apple. ЕС нацелен на ограничение их доминирования на рынке, пишет издание. Крупные компании могут обязать делиться данными с конкурентами и быть более прозрачными.

Разрабатываемые меры связаны с жалобами на то, что нынешний режим регулирования в Европе не поддерживает в полной мере рыночную конкуренцию. Источники издания отмечают, что число компаний и список критериев еще обсуждаются.

Власти США также уверены, что IT-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением. Демократы призывают создать новый закон, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.

У Apple конгрессмены нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS, а Google назвали монополией в сфере поисковиков и на рекламном рынке. Amazon, считают демократы, занял главенствующее положение в онлайн-ретейле и подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков.