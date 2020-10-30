В российском регионе чиновников отправили в VIP-залы аэропортов ради экономии

В Мурманской области заместителей губернатора отправили в VIP-залы аэропортов по специальному договору. В региональном министерстве информационной политики считают, что это поможет сэкономить бюджетные средства на командировках чиновников. Об этом пишет «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам собеседника издания, без договора стоимость VIP-услуг составляет 29 тысяч рублей, тогда как с ним она снижается до восьми тысяч. «В случае вынужденного использования услуг VIP-зала аэропорта данное изменение позволит минимизировать возникшие расходы, выделение дополнительных средств бюджета не потребуется», — заявил он.

Вместе с тем в министерстве отметили, что в текущем году таких расходов не было.

Ранее профсоюз госслужащих направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений просьбу увеличить суточные в командировках. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина отметила, что из-за малых размеров выплат госслужащим в командировках им приходится нести дополнительные расходы. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни, посчитали чиновники.