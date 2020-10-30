Умер петербургский исполнитель авторской песни

Умер Михаил Кане, петербургский исполнитель авторской песни, член жюри Грушинского фестиваля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт и один из основоположников авторской песни Александр Городницкий.

Кане скончался на 78-м году жизни. По словам Городницкого, его коллега долгое время боролся с тяжелой болезнью.

«После длительной болезни скончался Михаил Кане. Приношу мои искренние соболезнования родным и близким», — написал автор песен на своей странице.

Михаил Кане родился 1 мая 1943 года в городе Курган. После войны его семья возвратилась из эвакуации в Ленинград. В 1966-м он закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. В то же время учился играть на гитаре в школе при доме культуры. С середины 60-х выступал и вел концерты в клубе «Восток».

С конца 1990-х был автором и ведущим передачи «Не верь разлукам, старина!» на радио «Шансон» в Санкт-Петербурге. С 2001 года — художественный руководитель и продюсер проекта «Поет Санкт-Петербург». Лауреат Художественной премии «Петрополь» 2007 года.