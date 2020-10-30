В Одессе пожарный на заказ поджигал элитные машины

Пожарный вместе с двумя сообщниками на заказ поджигали автомобили в Одессе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Одесской области.

«Сотрудник одного из подразделений ГУ ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — прим. «Ленты.ру») в Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 года за деньги подожгли три элитные машины в центре Одессы», — говорится в сообщении.

В результате три машины были уничтожены. Общие убытки владельцами составили почти три миллиона российских рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Двое его сообщников находятся под стражей.

В июне житель Кургана поджег 13 автомобилей общей стоимостью 18 миллионов рублей. Он пробрался на стоянку автосалона и облил машины жидкостью из канистры, после чего бросил спичку и ушел. Он не объяснил причины своего поступка. Против поджигателя завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.