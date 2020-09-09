Сибирячка оказалась серийной поджигательницей машин в Сочи

Приехавшая в Сочи жительница Красноярского края оказалась серийной поджигательницей автомобилей — она испортила 11 автомобилей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Краснодарскому краю.

О действиях женщины стало известно после того, как в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что ночью неизвестный поджег его автомобиль Volkswagen. Сотрудники МВД осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наблюдения — так им удалось установить подозреваемую, ею оказалась 45-летняя сибирячка. Ее задержали и доставили в отделение.

Установлено, что женщина разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась. Полицейские выяснили, что она подожгла еще десять автомобилей в Сочи, общая сумма ущерба превысила 1,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждения имущества»), максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы. По какой причине женщина поджигала автомобили, не уточняется. Ее заключили под стражу.

В июне житель Кургана поджег 13 автомобилей общей стоимостью 18 миллионов рублей. Он пробрался на стоянку автосалона и облил машины жидкостью из канистры, после чего бросил спичку и ушел. Он не объяснил причины своего поступка. Против поджигателя завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.