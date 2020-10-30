Вице-мэр Москвы Ефимов отметил рост мировой популярности шоколада из столицы

Экспорт московских кондитерских изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил 98,36 миллиона долларов, что на 11 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 8 процентов и составил 41,73 тысячи тонн.

«Столичные сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их импортируют в 59 стран. В лидерах Беларусь, которая за 8 месяцев 2020 года закупила этой продукции на 25,64 миллионов долларов, что на 82,4 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. По отдельным группам товаров, например, шоколадные конфеты, Беларусь показала особенный импортный рост: этой продукции за отчетный период она закупила на 1,87 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем годом ранее», — отметил, в свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Уверенную восходящую динамику импорта столичных кондитерских изделий продемонстрировали и Соединенные Штаты Америки. Для этой страны показатель составил 4,65 миллиона долларов, что выше на 32,4 процента, чем год назад. Рост и в сегменте шоколадных конфет: США приобрели этой продукции на 1,52 миллиона долларов, а это на 27,1 процента больше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Кроме того, московские производители нарастили экспорт сладких хлебобулочных изделий — его объем достиг 15,13 миллиона долларов, что на 8 процентов больше чем годом ранее. На 30 процентов увеличился и экспорт вафель: по итогам 8 месяцев 2020 он составил 9,91 миллиона доларов.

Немалые темпы роста зарубежных поставок наблюдаются для мучных кондитерских изделий. Так, за отчетный период экспорт этих товаров достиг 37,70 миллиона долларов, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Экспорт Москвы шоколада и шоколадных изделий за первые 8 месяцев 2020 года составил 44,61 миллиона долларов, что на 6 процентов выше показателя прошлого года. Основными покупателями этой продукции являются Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США, уточнил вице-мэр Ефимов.

По объемам экспорта шоколада, с показателем почти в 720 миллионов долларов, Россия в целом занимает 11 место из 107 в мире, уступая Германии (5,175 миллиарда долларов), Бельгии (3,143 миллиарда долларов) и Италии (2,100 миллиарда долларов).