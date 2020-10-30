Европу попросили раскошелиться

Европейский центробанк (ЕЦБ) фактически попросил правительства стран-членов раскошелиться и увеличить бюджетные расходы ради спасения экономики еврозоны, пишет Bloomberg.

Ожидается, что регулятор в ближайшее время нарастит программу количественного смягчения (QE), в рамках которой будет скупать государственные облигации у банков, а также еще больше снизит ставки, предоставив таким образом банковской системе дополнительную ликвидность для выдачи кредитов. Об этом недавно заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

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Однако только монетарных мер будет недостаточно для полноценного стимулирования экономики, отмечают финансисты. ЕЦБ рассчитывает, что национальные правительства воспользуются возможностью и нарастят бюджетные траты, что позволит смягчить падение или вовсе обеспечить рост ВВП.

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась неожиданной для правительств многих стран, которые рассчитывали в скором времени свернуть программы помощи в виде субсидий и льготных кредитов гражданам и компаниям. Однако теперь потребуются новые вливания.

При этом возможности для дополнительных расходов все еще остаются ограниченными. Власти стран-членов пока не могли окончательно договориться о создании единого фонда восстановления, наполняемого за счет заимствований от имени Еврокомиссии. Неясными остаются и перспективы формирования рекордного по объему единого бюджета ЕС в размере 1,8 триллиона евро. Не все участники готовы обеспечить необходимые взносы.