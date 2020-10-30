Мужчина стал долларовым миллионером и заметил это через несколько часов

Житель американского города Таллахасси, штат Флорида, стал долларовым миллионером и узнал об этом через несколько часов. Об этом сообщает издание New York Post.

63-летний Ли Уингфилд (Lee Wingfield) купил билет моментальной лотереи за 20 долларов (1,6 тысячи рублей).

«Я сразу стер защитный слой и подумал, что выиграл тысячу долларов, поэтому положил билет в карман и пошел по своим делам. В тот же вечер я заметил, что у моего приза куда больше нулей», — рассказал мужчина.

Он предпочел получить единоразовую выплату приза, которая после уплаты налогов составила 890 тысяч долларов (70,7 миллиона рублей).

Магазин, где он купил билет, получит комиссию в размере двух тысяч долларов (158,8 тысячи рублей) за продажу выигрышного билета.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода австралийского Сити-Лейк-Маккуори Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Она узнала, что выиграла крупную денежную сумму, только спустя шесть месяцев.