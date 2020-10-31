Российский топ-менеджер совершил самоубийство

Советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Сообщение руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых публикует РИА Новости.

Известно, что самоубийство 56-летнего мужчины произошло поздно вечером 30 октября в Екатеринбурге. «Коммерсантъ» передает, что Рябцев оставил предсмертную записку. В ней он написал, что больше не может выносить проблемы со здоровьем — известно, что умерший тяжело заболел в марте 2020 года. Рядом с телом нашли карабин «Сайга».

Отмечается, что оперативники передадут весь собранный материал в региональное управление Следственного комитета. «Это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет (…). Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон», — сказал Горелых. Он добавил, что Рябцев был принципиальным и справедливым руководителем.

Рябцев с 2004 года занимал должность советника гендиректора УГМК, был членом совета директоров гостиницы «Хаятт Ридженси Екатеринбург», также был членом общественного совета при УМВД по Екатеринбургу. В 2015 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.