Россиянка с ножом покончила с собой на улице на глазах прохожих

В Челябинске женщина с ножом покончила с собой на улице. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его данным, россиянка шла по Партизанской улице и резко упала. На ее одежде было много крови, и люди подумали, что она разбила голову. По словам очевидцев, перед ЧП женщина ходила по улице и что-то выкрикивала.

Сотрудники соседнего офиса уложили ее на землю, чтобы помочь, однако она сопротивлялась. Ей пытались сделать массаж сердца и искусственное дыхание, но не смогли спасти. В Следственном комитете сообщили, что начали проверку и добавили, что нет оснований считать произошедшее криминалом.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина пришел в офис «Яндекс.Такси», облил себя бензином и потребовал встречи с генеральным директором. Он рассказал, что работал таксистом в компании, но потом у него произошел конфликт с работодателем из-за невыплаты зарплаты и его отключили от сервиса. Россиянин работал в «Яндекс.Такси» три года, и за это время его несколько раз блокировали. В компании настаивают на том, что блокировок не было.