Кремль прокомментировал самоубийство журналистки у здания МВД

Руководство региона намерено разобраться в причинах самоубийства журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой) у здания МВД в Нижнем Новгороде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя гибель россиянки. Его цитирует ТАСС в понедельник, 5 октября.

«Мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание: губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем», — сказал он.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что расследование гибели Ирины Славиной пройдет под его контролем.

Тело журналистски с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress. Славина за час до произошедшего опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до трагедии у нее прошел обыск. В СК РФ позже заявили, что она была свидетелем уголовного дела, по которому проводились следственные действия. В ведомстве также сообщили о назначении Славиной посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

За последние два года Славину несколько раз штрафовали, в том числе по статье о неуважении к власти.