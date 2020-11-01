Путин привык к удаленке

Президент России Владимир Путин признался, что привык к дистанционной работе, и назвал ее плюсы. Об этом он объявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отрывок которой был опубликовал в Telegram-канале «Пул N3».

В разговоре с председателем правления ВТБ Андреем Костиным во время форума «Россия зовет!» глава государства рассказал, что привык к удаленке, однако он добавил, что с аудиторией общаться интересней и проще.

Президент также отметил, что у такого формата взаимодействия есть свои преимущества, поскольку таким образом можно собрать большое количество заинтересованных лиц, не отрывая их от текущей работы. «Хорошо, что есть такие возможности», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее в октябре российские психологи оценили влияние удаленки на школьников. Сообщается, что во время дистанционного обучения учащиеся имели трудности с концентрацией и вниманием.