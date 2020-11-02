Россиянки уговорили 255 человек взять кредиты и построили на их деньги аквапарк

Две россиянки из Иркутской области уговорили 255 человек взять кредиты и на полученные от граждан 110 миллионов рублей построили развлекательный центр с аквапарком, боулингом и суши-баром. Мошенницы обещали вернуть долги, но свои обещания не сдержали. Об этом пишет «Тайга.инфо».

По данным издания, 50-летняя Галина Савиченко и 51-летняя Светлана Старикова открыли объект в 2013 году. Он находился в небольшом населенном пункте Бирюсинск и не имел аналогов в ближайших районах. До 2016 года дела «предпринимательниц» шли в гору.

Материалы по теме Царица воров Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор «Мне казалось, что весь беспредел позади» История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье

Одна из их знакомых рассказала, что добровольно оформила на себя кредит, поскольку впоследствии ей пообещали работу в центре. Как уверяла злоумышленница, она уже понабрала кредитов и боялась, что больше не получит займов в банке, однако деньги на возврат долга приятельнице у нее есть.

«Скоро заведения открылись, знакомая действительно устроила меня администратором, поначалу исправно платила — и зарплату, и взносы по кредиту. Выручка у нее и ее напарницы была огромная по меркам нашего городка — около 70 тысяч рублей в день», — поделилась пострадавшая.

В 2016 году подельниц «коснулся кризис»: посетителей становилось все меньше, доходы упали. Одна из женщин сама задолжала банку крупную сумму: она предоставила поддельные документы на жилье и автомобили и получила кредит на 17 миллионов рублей. Деньги женщина не вернула. В результате аквапарк выставили на торги.

Поскольку должники не платили по кредитам, полиция начала проверку и возбудила уголовные дела. «Тайге.инфо» объяснили в ведомстве, что на данный момент пострадавшие заемщики не выплачивают кредиты, поскольку банковская организация была ликвидирована.

В отношении двух россиянок суд вынес обвинительный приговор. За мошенничество на 110 миллионов рублей они получили пять и шесть лет условно с испытательным сроком четыре года для каждой.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться