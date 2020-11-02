Устроивший теракт в Ницце оказался заражен коронавирусом

Радикальный исламист, устроивший теракт в соборе Нотр-Дам-де-Нис в Ницце и убивший трех человек, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, врачи подтвердили, что тест на COVID-19 показал положительный результат. Нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полиция задержала его с применением огнестрельного оружия. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию.
29 октября в католической базилике Ниццы была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.
Нападавшего при задержании ранила полиция, он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса». Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.