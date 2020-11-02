Обнаружено одно на 25 миллионов яйцо с тремя желтками

В Австралии обнаружено редчайшее куриное яйцо с тремя желтками. Об этом сообщает ABC News.

Его снесла курица, жившая на семейной ферме в штате Южная Австралия. «Был совершенно обычный день, я подобрал это огромное яйцо, иду домой, разбиваю — и оттуда вываливаются три желтка, — рассказывает 14-летний сын владельцев фермы. — Я был очень удивлен, когда это увидел». Он пожарил их и утверждает, что на вкус они ничем не отличались от обычных яиц.

Соня Лю, специалистка по птицеводству из Сиднейского университета, приводит данные, согласно которым на каждые 25 миллионов куриных яиц приходится лишь одно с тремя желтками. Она отметила, что снести такое яйцо было непросто. «Это можно сравнить с родами очень большого ребенка у людей», — пояснила она.

В 2018 году сообщалось о подростке из Индонезии, утверждавшем, что он способен «нести» яйца, как курица. В течение двух лет он якобы снес 18 яиц.