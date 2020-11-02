У генерала конфискуют торговый центр за махинации на космодроме Восточный

Троицкий райсуд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства торгового центра «Подсолнух» в Хабаровске у сына бывшего главы ФГУП «Дальспецстрой» генерала Юрия Хризмана, отбывающего срок за махинации на космодроме Восточный и взыскании 345 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ведомстве считают, что семья генерала незаконно обогатилась на реализации муниципального контракта. В 2007 году мэрия Хабаровска решила застроить часть территории Индустриального района. Аукцион выиграл «Дальспецстрой», который по условиям контракта должен был построить школы, детские сады, поликлиники и расселить жильцов из ветхих домов. Взамен застройщик бесплатно получил земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров, на котором построил торговый центр.

Генпрокуратура установила, что генерал Хризман передал его своему сыну Михаилу «для их незаконного обогащения». С 2014 года, когда ТЦ был сдан в эксплуатацию, его владельцы заработали на сдаче в аренду помещений в нем 345 миллионов рублей.

Хризман был главным фигурантом расследования масштабных хищений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб был оценен в пять миллиардов рублей. Генерал и его сын в 2018 году были осуждены на 12 лет и 5,5 года лишения свободы соответственно. Хризману-старшему впоследствии смягчили срок на полгода, а его сын вышел на свободу в связи с истечением срока давности преступления.

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