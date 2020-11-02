В Ленобласти ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья

С начала 2020 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию 1,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин, из общего объема введенного в эксплуатацию жилья 885 тысяч квадратных метров — объекты индивидуального жилищного строительства.

Он отметил, что Министерство строительства и ЖКХ согласовало Ленинградской области показатель по вводу, которые немного превышает 2 миллиона квадратных метров и будет достигнут к концу года.

«Мы видим рост малоэтажного строительства — объектов ИЖС, которые сейчас составляют до половины объема ввода. Мы запросили у Россреестра данные по районам, где регистрируется больше всего таких домов. Соответственно, мы будем корректировать планы инженерной инфраструктуры, соцобъектов, дорог для этих территорий», — сказал Михаил Москвин.

В Ленинградской области работают около 100 застройщиков, которые возводят свыше 420 жилых домов общей площадью более 6,6 миллионов квадратных метров, в том числе 86 застройщиков строят 306 жилых домов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров в рамках ФЗ-214. По новой схеме, с использованием эскроу-счетов, работают 17 застройщиков, которые возводят 51 многоквартирный дом общей площадью около 1 миллиона квадратных метров.

Зампред отметил, что пандемия и ограничительные меры не остановили стройки в Ленинградской области, но, безусловно, отразились на процессах в отрасли. В частности, выросли цены на импортные комплектующие. Также из-за закрытия границ есть дефицит рабочей силы, а оставшиеся на территории России рабочие поднимают цены на свои услуги.