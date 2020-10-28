Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти

В квартире дома на улице Изотова в Гатчине обнаружено тело 59-летнего судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением, рядом с погибшим нашли ружье. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает портал 47news.

Сотрудники районного отдела Следственного комитета Ленобласти устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным портала, у Караваева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Отмечается, что мужчина занимал должность судьи более 17 лет. Получив юридическое образование в 1997 году он успел поработать в прокуратуре Кронштадского гарнизона, а также военным прокурором отдела надзора военной прокуратуры Ленинградского военного округа. В период с июня 2002 года по июнь 2003 года Караваев занимал должность адвоката в Петербургской городской коллегии адвокатов, а позже — стал мировым судьей в Гатчинском районе. С 2008 года и по настоящее время покойный работал в Гатчинском горсуде.

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