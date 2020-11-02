Дети российского олигарха задумали вернуть отобранные у отца миллионы рублей

Дети российского олигарха Хаджи-Мурата Дерева задумали вернуть миллионы, отобранные у семьи из-за долгов бизнесмена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно материалу, по решению Арбитражного суда КЧР, в общей сложности отец подарил сыновьям Алхасу и Станиславу, а также дочке Сабине 27,2 миллиона рублей. При этом подчеркивается, что он давал деньги детям на протяжении трех лет. Суд признал все сделки недействительными, поскольку они были совершены в так называемый «период подозрительности» — в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве.

Наследники олигарха не согласились с решением суда и оспорили его 25 октября. Их апелляция уже принята к рассмотрению. Повторное заседание еще не назначено.

По информации издания, власти Карачаево-Черкесии ищут средства для погашения миллиардных кредитов предпринимателя, которого признали банкротом в мае 2020 года. Сейчас бизнесмен находится в федеральном розыске, скрываясь от следствия в Великобритании. За долг в 7,2 миллиарда рублей у него отбирают все имущество в России, в том числе и роскошные подарки бывшего олигарха его детям.

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Помимо этого, у Дерева отняли недвижимость в Черкесске, а именно три земельных участка площадью в 4,3 тысячи квадратных метров и роскошный особняк в 986 квадратных метров. Вдобавок предприниматель фигурирует в уголовном деле о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей.

Кроме того, суд признал незаконными переводы бизнесмена на счета его супруги Зухри: он отправлял жене от 100 тысяч до 2,1 миллиона рублей за один раз. В общей сложности за три года Дерев перевел ей 257 миллионов рублей и еще 147 миллионов рублей иностранной валютой.

Хаджи-Мурат Дерев — известный на Кавказе бизнесмен, бывший совладелец одной из крупнейших в Карачаево-Черкесии группы компаний «Меркурий», в составе которой находится больше 10 фирм разного профиля. В 2015 году мужчина взял у «Минбанка» и «СБК Ресурс» миллиардные кредиты, но не смог их выплатить и был признан банкротом в мае 2020 года.

Ранее у бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова решили изъять активы в доход государства на 1,5 миллиарда рублей. В генпрокуратуре заявили, что в ходе проверки прокуроры обнаружили разницу между доходами Арашукова и его родственников и стоимостью принадлежащих им активов.