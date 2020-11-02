В Минобрнауки рассказали о дистанционной подаче документов во все вузы

В России скоро можно будет подавать документы дистанционно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» во все вузы. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС в понедельник, 2 ноября.

В ведомстве заявили, что к 2021 году вузов, доступных для подачи документов онлайн, будет не меньше 135. Подключиться к суперсервису смогут все университеты страны.

«Сейчас идет разработка нового функционала сервиса, с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с государственной поддержкой с суперсервисом на портале госуслуг», — сказал заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» запустили в июле 2020 года. Тогда через него можно было подать документы в 54 университета страны. Необходимость в подаче документов дистанционно возникла в связи с пандемией коронавируса, из-за которой учебные заведения на время прекратили занятия в очном формате.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.