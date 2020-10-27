Названы российские вузы с самыми сильными абитуриентами

Самые сильные абитуриенты поступают в такие российские вузы, как Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Высшая школа экономики (ВШЭ) — средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в них наиболее высокий. Эти и другие учебные заведения названы в докладе «Качество приема в российские вузы: 2020», подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ), сообщает РБК.

Так, средний балл для поступления на бюджетные отделения в МФТИ — 97,6, в МГИМО — 96,2, ВШЭ — 95,2. Эксперты отмечают, что в вузах сохраняется тенденция на сокращение доли абитуриентов, которых можно назвать троечниками. Раньше эта доля составляла примерно четверть приема, а теперь снизилась до 15 процентов.

Кроме того, в докладе говорится о том, что, несмотря на увеличение числа бюджетных мест в вузах, поступить в них становится сложнее.

Ранее стало известно, что в России задумали обеспечить бюджетными местами в вузах на очных отделениях бакалавриата и специалитета не менее половины школьников. В настоящий момент, по информации Минобрнауки, число бюджетных мест в российских вузах достигает 358,8 тысячи. К 2030 году их должно быть 480,2 тысячи, уточнили в ведомстве.