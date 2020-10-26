Половину российских школьников задумали обеспечить бюджетными местами в вузах

В России задумали обеспечить бюджетными местами в вузах на очных отделениях бакалавриата и специалитета не менее половины школьников. О таких планах Минобрнауки рассказало ТАСС в понедельник, 26 октября.

Выполнить зафиксированную в Едином плане по достижению национальных целей задачу планируется за счет повышения результативности научной деятельности, развития кадрового потенциала сферы научных исследований и разработок, а также реализации проектов фундаментальных научных исследований.

В настоящий момент, по информации ведомства, число бюджетных мест в российских вузах достигает 358,8 тысячи. К 2030 году их должно быть 480,2 тысячи, уточнили в Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки утвердило новый, измененный порядок приема в российские вузы. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в министерстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде — к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса.