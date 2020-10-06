Установлены минимальные баллы ЕГЭ-2021 для вузов

В Минпросвещения установили минимальные баллы для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на следующий учебный год для подведомственных вузов России. Соответствующий приказ главы ведомства Валерия Фальова опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 6 октября.

Документ устанавливает минимальное для приема количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимым для поступления на ту или иную специальность. В тексте приказа отмечается, что эти же баллы требуются для поступления в подведомственные Минпросвещения вузы по целевому набору.

В перечень вошли как предметы по выбору, так и обязательные для сдачи русский язык и математика — по ним выпускникам в 2021/22 учебном году нужно будет показать результат от 40 до 45 баллов и от 27 до 40 баллов соответственно в зависимости от учебного заведения. В приложении к приказу приведены такие вузы, как Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Российский государственный профессионально-педагогический университет и Российский государственный педагогический университет имени Герцена.

Ранее в Рособрнадзоре рассмотрели возможность отказа от обязательной сдачи ЕГЭ для всех выпускников и сохранения экзаменов только для поступающих в вузы. Такое предложение поступило в Рособрнадзор от выпускников этого года и их родителей. «Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и, по возможности, будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году», — заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.